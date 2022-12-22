İranlılar 21 Aralık gecesini Van'da kutladı

İranlılar yılın en uzun gecesi olan 21 Aralık gecesini Van'da kutladı.

İran'da 21 Aralık gecesi, ‘Şebi Yelda' adı altında kutlanıyor. Bu çerçevede Van'daki bir restoranda bir araya gelen İranlılar, gelenekleri olan ‘Şebi Yelda' gecesini coşkuyla kutladı. Konuyla ilgili açıklamada bulunan işletme yetkililerinden Şirin Tayyari, “En uzun gece olan 21 Aralık gecesi, İran'da ‘çıle' olarak bilinir ve bu gecede herkes aile büyüğünün evinde toplanır. Sabaha kadar sohbet edip, şiirler okunur. Aile arasında sıcaklık ve muhabbet olsun diye böyle bir etkinlik yapılır” dedi.

Gecede herkesin durumuna göre yemek veya meyve hazırladığını ifade eden Tayyari, “Sofrada nar, karpuz ve pişmaniye mutlaka olması gerekir. Çünkü nar bereket anlamında, karpuz aydınlık günler anlamında ve pişmaniye ise günlerin güzel ve tatlı geçmesi anlamındadır. Bunun dışında aileler durumuna göre farklı yiyecekler de bırakabilir. Biz de restoranımızda kentteki İranlılarla bir araya geldik” ifadelerini kullandı.

21 Aralık gecesinde birinci yılını dolduran gelinlere akrabalar tarafından hediyelerin verildiğini aktaran Tayyari, “Evlerde birinci yılını dolduran geline erkek tarafından hediyeler alınıp, bu gecede takdim edilir. Ben bu duygularla 21 Aralık gecesinin bütün insanlığa barış, sağlık ve huzur getirmesini diliyorum” şeklinde konuştu.