İranlılar Ramazan Bayramı'nı Van'da geçirecek

Bayram tatili için şimdiden rezervasyon yaptıran İranlı turistler Ramazan Bayramı'nı Van'da geçirecek.

Ülkelerindeki üç günlük tatili değerlendirmek isteyen İranlı turistler Van'ı tercih etti. Ramazan Bayramı için kentteki otellerin şimdiden dolduğunu ifade eden Van Otelciler Derneği (VANODER) Başkanı Reşat Yeşilağaç ve Başkan Yardımcısı Salih Çiftçi, “2019 ocak ayı itibari ile yaşanan durgunluk, bir nebze de olsa otelcilerimizin yüzünü güldürdü. Ülkelerindeki üç günlük resmi tatili en güzel şekilde değerlendirmek isteyen İranlı turistler, Van'daki otellere akın etti. Şimdiden rezervasyon yapan İranlı turistler, kısa süreli de olsa Van esnafının yüzünü güldürdü” dedi.

İran'daki resmi tatilin Ramazan Bayramı'na denk gelmesi ve bunun yanında son zamanlarda başlatılan kültür turlarının bu dolulukta payı olduğunu dile getiren Yeşilağaç, “Temennimiz bu doluluğun yıl boyunca devam etmesidir. Bu anlamda turizmciler olarak bizler çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. İnşallah olumlu çalışmalar neticesinde Van'ın turizm açısından hak ettiği değeri bulacağına inanıyorum. Bu noktada şahsım ve yönetimim adına Ramazan Bayramı'nın, ilimize, ülkemize ve tüm insanlığa barış, huzur ve mutluluk getirmesini diliyorum” ifadelerini kullandı.

Elite World Van Hotel Genel Müdürü Oktay Aksoy ise Ramazan Bayramında kentteki tüm otellerin dolduğunu ifade ederek, “Bu doluluk bir nebze de olsa esnafımıza ve otelcilerimize şeker tadında oldu. İsteğimiz bu doluluğun 365 gün sürmesidir. Ben bu anlamda bereketiyle gelen Ramazan ayı ve Ramazan Bayramı'nın ilimize, ülkemize ve tüm insanlığa barış ve huzur getirmesini temenni ediyorum” diye konuştu.