İranlıların ‘Heftsin' sofrası Van'da kuruldu

Van'da bu yıl beşincisi düzenlenen Shopping Fest kapsamında İranlılar için önemli bir yer tutan ‘Heftsin' sofrasının maketi kuruldu.

Van Valiliği himayesinde Van Büyükşehir Belediyesi, İpekyolu Belediyesi, Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü, Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) ve Van Ticaret ve Sanayi Odasının katkılarıyla gerçekleştirilecek 'Van Shopping Fest' kapsamında İranlılar Van'a gelmeye devam ediyor. 1-24 Mart 2019 tarihleri arasında 31 bin 375 İranlı Kapıköy Gümrük Kapısı'ndan Van'a giriş yaparken, Shopping Fest kapsamında yapılan etkinlikler ve yüzde 70'e varan indirimler ise devam ediyor.

Otellerdeki doluluk oranı yüzde 90'ı geçen kentte, İranlılar için Heftsin geleneği de yaşatılıyor. Kentin en işlek caddelerinden biri olan Cumhuriyet Caddesi üzerindeki Park AVM girişine kurulan ve İranlılar için önemli bir yeri olan ‘Heftsin' sofrasının maketi ise yerli ve yabancı vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor.

‘Heftsin' sofrasında baş harfleri ‘S' ile başlayan yedi ürün bulunurken, bunlar ise:

“Sib (elma), sebze (çim), sumak, sir (sarımsak), sikke (para), sinced (iğde), semenu (bir tür helva) ile Kur'an-ı Kerim veya Hafız Divanı, bir ayna, birkaç yumurta ve bir akvaryumdan oluşmaktadır.”