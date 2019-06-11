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İrfan Kartal, Binali Yıldırım'la bir araya geldi

AK Parti Van Milletvekili İrfan Kartal, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım’la bir araya geldi.

AK Parti Van Milletvekili İrfan Kartal, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'la bir araya geldi.


İstanbul Büyükşehir Belediyesi için yürütülen seçim çalışmalarında aktif olarak rol alan İrfan Kartal, AK Parti İstanbul İl Başkanlığında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım ile bir araya geldi. İstanbul seçimleri ve ülke gündemi üzerine konuların görüşüldüğü toplantıda İrfan Kartal, Binali Yıldırım'a çıktığı bu yolda başarılar dileyerek, 23 Haziran gecesinde hep birlikte zafere ulaşacaklarını ifade etti.

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