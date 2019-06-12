İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

İrfan Kartal'dan seçim çalışması

AK Parti Van Milletvekili İrfan Kartal, İstanbul’da seçim çalışmalarına devam ediyor.

AK Parti Van Milletvekili İrfan Kartal, İstanbul'da seçim çalışmalarına devam ediyor.


Geçtiğimiz akşam Esenyurt Akçaburgaz Mahallesi'nde Vanlı hemşehrileriyle bir araya gelen Kartal, 23 Haziran'da yapılacak seçimler için partisinin adayı Binali Yıldırım'a destek istedi. Kartal, “Gönüldaşlarımızla çıktığımız bu yolda zafere ulaşan AK Partimiz olacaktır” dedi.


Kartal, İstanbul'u yönetebilecek tek gücün iktidar gücü olduğunu vurguladı. Hemşehrilerinin talep ve isteklerini de teker teker not alan Kartal, daha sonra hemşehrileriyle vedalaşarak mahalleden ayrıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.