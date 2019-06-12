İrfan Kartal'dan seçim çalışması

AK Parti Van Milletvekili İrfan Kartal, İstanbul'da seçim çalışmalarına devam ediyor.

Geçtiğimiz akşam Esenyurt Akçaburgaz Mahallesi'nde Vanlı hemşehrileriyle bir araya gelen Kartal, 23 Haziran'da yapılacak seçimler için partisinin adayı Binali Yıldırım'a destek istedi. Kartal, “Gönüldaşlarımızla çıktığımız bu yolda zafere ulaşan AK Partimiz olacaktır” dedi.

Kartal, İstanbul'u yönetebilecek tek gücün iktidar gücü olduğunu vurguladı. Hemşehrilerinin talep ve isteklerini de teker teker not alan Kartal, daha sonra hemşehrileriyle vedalaşarak mahalleden ayrıldı.