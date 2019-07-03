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İrfan Kartal'ın girişimleriyle Van'a büyük kaynak

AK Parti Van Milletvekili İrfan Kartal’ın girişimleriyle Van’a destekler ve yatırımlar devam ediyor.

AK Parti Van Milletvekili İrfan Kartal'ın girişimleriyle Van'a destekler ve yatırımlar devam ediyor.


Seçildiği günden bu yana halkla bir arada olan ve sorunlarına çözüm üreten İrfan Kartal, kente yeni yatırım ve desteklerin verilmesi hususunda da çalışmalarını sürdürüyor. 2019 yılına ait DAP projesi kapsamında Van'a yönelik ahır ve ağıl başvurularından 50 adedinin Tarım ve Orman Bakanlığınca onaylandığını ifade eden Kartal, “Toplam yatırım tutarı 17 milyon 30 bin TL, verilecek destek tutarı ise 8 milyon 515 bin TL'dir. Bu miktar projenin uygulamaya konulduğu 4 yıl içinde ilimiz için en yüksek tutar ve rakamıdır. İlimizi daha hızlı kalkındırmak için gece gündüz demeden çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

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