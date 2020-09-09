İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Isınan fren balataları yangına neden oldu

Van’da seyir halindeki hafriyat kamyonunun ısınan fren balataları yangına neden oldu.

Van'da seyir halindeki hafriyat kamyonunun ısınan fren balataları yangına neden oldu.


Edinilen bilgilere göre yangın, Erciş istikametinden Van'a seyir halinde olan kamyonun fren balatalarının ısınmasından dolayı lastikler yanmaya başladı. Yangını fark eden sürücü aracı kenara çekti. Yanan aracı gören çevredeki vatandaşlar, yangın tüpleri ile yangına müdahale etti. Yaklaşık yarım saatlik müdahalenin ardından kamyonda maddi hasar meydana gelirken, yaralanan olmadı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.