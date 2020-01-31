İşitme engelli judocular Türkiye üçüncüsü oldu

Kilis'te yapılan İşitme Engelliler Türkiye Judo Şampiyonasında mücadele eden Van Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü sporcularından Fırat Yıldırım 66 kiloda, Gamze Akhan ise 78 kiloda Türkiye üçüncüsü oldu.

Türkiye Judo Federasyonu tarafından Kilis'te gerçekleşen İşitme Engelliler Türkiye Judo Şampiyonasına 21 ilden 57 sporcu katıldı.

Şampiyonaya Van Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü İşitme Engelliler Judo Takımı sporcularından Fırat Yıldırım ve Gamze Akhan da katıldı. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü adına yarışmaya katılan Fırat Yıldırım 66 kiloda, Gamze Akhan ise 78 kiloda rakiplerini eleyerek Türkiye üçüncülüğü madalyasının sahibi olmayı başardılar.

Van Judo İl Temsilcisi Gürsel İzcier, şampiyonaya 3 ay hazırlanarak katıldıklarını söyledi. İzcier, “İşitme Engelliler Türkiye Judo Şampiyonasında Van'dan iki sporcu ile katıldık. Bayan kategorisi 78 kiloda sporcumuz Gamze Akhan ve erkekler 66 kilo kategorisinde ise mücadele eden bir diğer judocumuz Fırat Yıldırım zorlu ve çekişmeli devam eden müsabakalar sonunda ilimize üçüncülük madalyasını getirdiler. Zorlu ve disiplinli çalışmalarımız sonucunda ilimize 2 Türkiye üçüncülüğü kazandırmanın mutluluğunu yaşamaktayız. Sporcumuz Fırat Yıldırım ile Gamze Akhan'ın zorlu yaşamlarını bir kenara bırakıp spora kazandırılması, ilimizdeki diğer engelli sporcularımıza da çok iyi bir örnek olacağına inanıyoruz. Van Gençlik ve Spor İl Müdürümüz Nevzat İnanç'a engelli judo branşında yarışmalara katılan sporcularımıza vermiş olduğu desteklerinden dolayı sporcum ve şahsım adına çok teşekkür ediyorum” dedi.