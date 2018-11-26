İskele Caddesi'ndeki dubalara zarar verenlerle ilgili çalışma başlatıldı

Van Büyükşehir Belediyesi tarafından modernize edilerek çift yöne çevrilen İskele Caddesi'nde refüjde kullanılan mantar dubalara zarar veren sürücülerle ilgili çalışma başlatıldı.

Resmi açılış için gün sayan caddede bazı sürücülerin refüjdeki yol şerit ayırıcı reflektörlü mantar dubalara zarar vererek karşı şeride geçmesi üzerine harekete geçen Büyükşehir Belediyesi Trafik Zabıta ekipleri, sürücülerin tespit edilmesi için çalışma başlattı. MOBESE kameralarından caddeye zarar veren sürücüler tespit edilerek cezai işlem uygulanacak.

Ayrıca trafik zabıta ekipleri, gün boyu cadde üzerinde denetim yapacak.

Fen İşleri Daire Başkanlığı tarafından İskele Caddesi'nin çift yöne çevrilen kısmında ışıklandırma, ağaçlandırma ve kaldırım çalışmaları yapıldığını belirten Ulaşım Daire Başkanı Kemal Mescioğlu, caddeye verilen zararın kabul edilemez olduğunu söyledi. Konuya ilişkin emniyet birimleriyle birlikte gerekli çalışmaları başlattıklarını belirten Mescioğlu, “İskele Caddemiz örnek bir çalışma ile çift yöne çevrildi. Kısa bir süre içerisinde resmi açılışı yapılacak olan caddemizde maalesef kimi sürücüler tarafından refüjde kullanılan yol şerit ayırıcı reflektörlü mantar dubalara zarar verilmiştir. Burada yapılan hizmete zarar veren ve cadde trafiğini tehlikeye sokan sürücülerin plakalarının tespit edilmesi için trafik zabıta ekiplerimiz ve emniyetimizin ilgili birimleri gerekli çalışmaları başlatmıştır. Bu sürücüler tespit edilerek zarar bedeli ve gerekli cezai işlemler uygulanacaktır. Bunu yapan sürücülerin iyi niyetli olduklarını düşünmüyoruz. Çünkü cadde üzerinde 3 noktada sinyalizasyon sistemli kavşaklarımız bulunmaktadır. Bunlar kullanıma açıktır. Sürücülerimizi bu noktada daha duyarlı davranmaya ve kurallara uymaya davet ediyoruz” dedi.