İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

İskele sahil kordonunda peyzaj çalışması

Van Büyükşehir Belediyesi, İskele sahil kordonunda peyzaj çalışmalarına başladı.


Devlet Demiryolları Gar Müdürlüğü tarafından İskele sahil kordonunda geçen yıl başlatılan yenileme çalışmalarında sona gelindi. Bunun üzerine kaldırım ve parke çalışmaları tamamlanan alanda Van Büyükşehir Belediyesi de peyzaj çalışmalarına başladı. Park Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri, sahil kordonu boyunca ağaçlandırma ve yeşillendirme çalışması yaptı. Ekipler, peyzaj alanına mavi ladin, Göknar ve kırmızı yapraklı akçaağaç dikti.


Alandaki ağaçlandırma ve yeşillendirme çalışmalarının ardından sahil kordonuna bank ve kamelyaların bırakılacağı belirtildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.