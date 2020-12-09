İskele sahil kordonunda peyzaj çalışması

Devlet Demiryolları Gar Müdürlüğü tarafından İskele sahil kordonunda geçen yıl başlatılan yenileme çalışmalarında sona gelindi. Bunun üzerine kaldırım ve parke çalışmaları tamamlanan alanda Van Büyükşehir Belediyesi de peyzaj çalışmalarına başladı. Park Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri, sahil kordonu boyunca ağaçlandırma ve yeşillendirme çalışması yaptı. Ekipler, peyzaj alanına mavi ladin, Göknar ve kırmızı yapraklı akçaağaç dikti.

Alandaki ağaçlandırma ve yeşillendirme çalışmalarının ardından sahil kordonuna bank ve kamelyaların bırakılacağı belirtildi.