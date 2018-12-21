İskele YİBO mezunları 40 yıl sonra bir araya geldi

Van'ın köklü okullarından biri olan İskele Yatılı İlköğretim Bölge Okulundan (YİBO) mezun olanlar, yaklaşık 40 yıl sonra bir araya geldi.

İskele YİBO'dan mezun olan ve Van Eğitim ve Araştırma Hastanesinde müdür yardımcılığı görevini yapan Ekrem Özhekti'nin girişimleri sonucu eski mezunlar bir araya geldi. 1978 mezunlarından iş adamı Hudeyda Erginyürek'e ait Milano Otelinde bir araya gelen katılımcılar, eski günleri yad etti. Şimdiye kadar milletvekili, belediye başkanı, bölge müdürü, doktor, hakim, savcı ve öğretmen gibi birçok meslekte önemli şahsiyetlerin mezun olduğu İskele YİBO, bugün de aynı yerinde eğitim öğretim vermeye devam ediyor.

Sosyal medya üzerinde bir araya geldiklerini dile getiren Ekrem Özhekti, “Daha önceleri mezun olduğum lisedeki arkadaşlarla böyle buluşmalar gerçekleştiriyorduk. Neden ilkokul arkadaşlarımızla bir araya gelmeyelim diye düşünerek böyle bir girişimde bulunduk. İlkokul döneminde birlikte kaldığımız arkadaşlarımızla yeniden bir araya gelmek çok güzeldi. Aramızda kardeşlik bağı oluşan arkadaşlarımız, eğitimlerinin ardından Türkiye'nin değişik illerinde iş hayatını atıldılar. Aradan yaklaşık 40 yıl geçmesine rağmen yeniden bir araya geldik. Önümüzdeki dönemde daha geniş katılımlı ve organizeli bir şekilde diğer arkadaşlarımızın da katılımıyla yeniden bir araya gelme kararı aldık” dedi.