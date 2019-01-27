İskele YİBO mezunları yemekte bir araya geldi

Van'ın köklü okullarından biri olan İskele Yatılı İlköğretim Bölge Okulundan (YİBO) mezun olanlar, yemekte bir araya gelerek hasret giderdiler.

İskele YİBO'dan mezun olan ve Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi Müdür Yardımcılığı görevini yapan Ekrem Özhekti'nin girişimleri sonucu eski mezunlar Van İskele Öğretmenevinde bir araya geldi. YİBO mezunlarından olan İskele Öğretmenevi Müdürü Mahmut Öztekin'in ev sahipliğinde bir araya gelen katılımcılar, eski günlerini yad etti. 3 dönem AK Parti Van Milletvekilliği yapan ve şimdi AK Parti Dış İlişkiler Başkan Yardımcılığı görevini yürüten eski mezunlardan Burhan Kayatürk'ün de katıldığı yemek, samimi bir ortamda gerçekleşti. Bol bol sohbet etme imkanı bulan eski mezunlar, yemeğe katılan ve okulda uzun dönem müdürlük yapan Orhan Zeki Bektaş'a da emeklerinden dolayı teşekkür ettiler.

Sosyal medya üzerinde bir araya geldiklerini dile getiren Ekrem Özhekti, geçtiğimiz aylarda düzenledikleri bir çay sohbetinde eski mezunlar olarak bir araya geldiklerini hatırlattı. Özhekti, “Bugün de arkadaşlarımızla yemekte bir araya geldik. İlk ve ortaokulu birlikte okuduğumuz arkadaşlarımızla yeniden bir araya gelmek çok güzeldi. Arkadaşlarımızla sıcak bir ortamda sohbet ederek, eski günlerimizi yad ettik. Ayrıca, yoğun programından dolayı yemeğe katılan AK Parti Dış İlişkiler Başkan Yardımcısı Burhan Kayatürk başta olmak üzere herkese çok teşekkür ederim” dedi.

AK Parti Dış İlişkiler Başkan Yardımcısı Burhan Kayatürk ise, okul arkadaşlarıyla yeniden bir araya geldiği için mutlu olduğunu belirterek, emeği geçen herkese teşekkür etti.

Şimdiye kadar milletvekili, belediye başkanı, bölge müdürü, doktor, hakim, savcı ve öğretmen gibi birçok meslekte önemli şahsiyetlerin mezun olduğu İskele YİBO, bugün de aynı yerinde eğitim öğretim vermeye devam ediyor.