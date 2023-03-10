İskenderun kafilesi Van'da çiçeklerle karşılandı

Lig'de mücadele eden Vanspor Futbol Kulübüyle yapacağı maç için Van'a gelen İskenderunspor kafilesi çiçeklerle karşılandı.

Lig Kırmızı Grupta mücadele eden Vanspor Futbol Kulübü, ligin 26. haftasında evinde İskenderunspor ile karşılaşacak. Van Atatürk Stadı'nda cumartesi günü oynanacak karşılaşma için kente gelen İskenderunspor kafilesi, Van Ferit Melen Havalimanında Van Emniyet Müdürlüğü görevlileri tarafından karşılandı. Kafileye ‘geçmiş olsun' dileklerinde bulunarak çiçek takdim eden emniyet teşkilatı, depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına ise başsağlığı diledi.