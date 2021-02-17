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Islak zeminde kayan araç bariyerlere rağmen yoldan çıktı

VAN (İHA) – Van’ın Erciş ilçesinde olumsuz hava şartları nedeniyle kayan araç, bariyerlere rağmen yoldan çıktı.

VAN (İHA) – Van'ın Erciş ilçesinde olumsuz hava şartları nedeniyle kayan araç, bariyerlere rağmen yoldan çıktı.


Alınan bilgilere göre kaza, öğle saatlerinde Erciş-Van karayolu üzerinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 35 DUC 21 plakalı panelvan araç, olumsuz hava koşulları nedeniyle kontrolden çıkarak yol kenarındaki bariyerlere çarparak yoldan çıktı. Sürücü olayı hafif sıyrıklarla atlatırken, araçta ise hasar meydana geldi.

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