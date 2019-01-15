İstanbul'dan Çatak'a uzanan kardeşlik eli

İstanbul Beşiktaş Uğur Lisesi öğrencileri, Van'ın Çatak ilçesinde bulunan 200 öğrenciye karne hediyesi gönderdi.

Beşiktaş Uğur Lisesi öğrencilerinin isteği üzerine Çatak'taki Görentaş ve Onağıl ilkokulunda okuyan öğrenciler tarafından yazılan mektuplar, ‘Dilek Ağacı' projesi ile liseli öğrencilere iletildi. Liseli öğrenciler, Çataklı kardeşlerine kendi elleriyle karne hediyelerinin yanında birer mektup yazdılar. Hazırladıkları bu paketleri Beşiktaş Lisesi öğretmenleri Gökmen Ay, Enes Özer ve bu projenin Çatak'taki ayağı olan Erhan Bilgin tarafından Çatak'ta okuyan öğrencilere ulaştırıldı.

Öğrencilere karne hediyelerini Çatak Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hamza Türkmen, İlçe Tabur Komutanı Binbaşı Serkan Alkan, AK Parti İlçe Başkanı Tahsin Babur, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Salih Taş ve İstanbul Beşiktaş Uğur Lisesinden gelen öğretmenler takdim ettiler. Çatak Kaymakamı Hamza Türkmen, projenin amacının farklı coğrafyada yaşasalar dahi aynı değerlere sahip gençleri buluşturmak olduğunu belirterek, “Güzel ülkemizin bir ucu olan İstanbul'dan öteki ucu olan Van'a gönderilen mektup ve karne hediyeleri bizleri ve öğrencilerimizi mutlu etti. İstanbul'daki öğrencileri ilçemize davet ettik. Zaten hediyelerini verdiğimiz öğrencilerle konuştuğumuzda, mektup arkadaşlıklarının devam edeceğini, bir an önce öğrencilerimizi okullarında ağırlamak istediklerini belirttiler. Proje kapsamında hazırlanan bu anlamlı ve güzel karne hediyelerini minik kardeşlerine gönderen Beşiktaş Uğur Temel Lisesi yönetimi, öğrenci, öğretmelerine teşekkür ederiz” dedi.

İstanbul Beşiktaş Lisesi Matematik Öğretmeni Gökmen Ay ise,

”Bizler aynı ülkede farklı kültürel ve sosyal değerlerin yanı sıra farklı coğrafi koşullara sahibiz. Bu koşullar bizi sosyal ve ekonomik ölçüde etkilemektedir. Biz onların belki yıllar sonra bir üniversitede, bir şirkette, bir adliyede, bir kafede karşılaşacağına inanıyoruz. Bu karşılaşma öncesinde öğrencilerimizin farklı bölgelerde ama aynı ülkede yaşayan diğer arkadaşlarıyla tanışmasını, birbirleriyle paylaşımda bulunmalarını ve hediyeleşmelerini sağlamaya çalışıyoruz. Bu süreçte bize Anadolu'nun misafirperverliğini gösteren Çatak Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hamza Türkmen'e, Çatak İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Salih Taş'a, öğrenci ve öğretmenlerimize gönülden teşekkür ediyorum” diye konuştu.