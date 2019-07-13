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İstanbul'dan Vanlı kardeşlere yürüteç sürprizi

Vanlı sosyal medya fenomeninin başlattığı kampanya sonucu İstanbul’da harekete geçen hayırseverler, NCL hastası iki kardeşe yürüteç gönderdi.

Vanlı sosyal medya fenomeninin başlattığı kampanya sonucu İstanbul'da harekete geçen hayırseverler, NCL hastası iki kardeşe yürüteç gönderdi.


Yaptığı paylaşımlarla dikkat çeken sosyal medya fenomeni 'Vanlı Amcan' isimli kullanıcı; ihtiyaç sahibi ailelere umut olmaya devam ediyor. 'Vanlı Amcan' isimli kullanıcı, sosyal medya hesabından NCL (beyincik erimesi) hastalığı bulunan Feride ve Hatice isimli kız kardeşler için yardım çağrısında bulundu.


Paylaşım sonucu İstanbul'da gönderilen 2 adet yürüteç, Vanlı kardeşlerin hayalini gerçekleştirdi. İpekyolu ilçesine bağlı Cevdet Paşa Mahallesi'nde yaşayan NCL hastası Feride ve Hatice kız kardeşler, kavuştukları yürüteçleriyle daha rahat yürümeye başladı. Yürüteçleriyle rahat yürüyen iki kardeş ile aileleri, sosyal medya fenomeni 'Vanlı Amcan' isimli kullanıcıya ve hayırseverlere teşekkür etti.

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