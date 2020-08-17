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İstinat duvarları arasında mahsur kalan yavru kedi kurtarıldı

Van’ın Çaldıran İlçe Jandarma Komutanlığı bahçesindeki istinat duvarlarının arasında mahsur kalan yavru kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Van'ın Çaldıran İlçe Jandarma Komutanlığı bahçesindeki istinat duvarlarının arasında mahsur kalan yavru kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.


Edinilen bilgiye göre olay, Çaldıran İlçe Jandarma Komutanlığı bahçesinde meydana geldi. Yavru kedinin istinat duvarı ile tel örgü arasında mahsur kaldığını gören jandarma durumu Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Çaldıran Grup Amirliği ekiplerine bildirdi. Kısa sürede bölgeye giden ekipler, itfaiye aracının merdiveni ile istinat duvarları arasına inerek mahsur kalan kediyi kurtardı.

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