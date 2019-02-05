İşveren teşviki uzatıldı

Konuyla ilgili açıklamada bulunan SGK Van İl Müdürü Abidin Göksoy, 2018 yılında 7143 sayılı kanunla prim, İPC, Genel Sağlık Sigortası gibi işveren, sigortalı borçlarının yapılandırıldığını ifade ederek, bu yapılandırılmanın çeşitli nedenlerden dolayı bozulduğunu söyledi. 7143 Sayılı Kanunun Geçici 2. Maddesi ile işverenlerin aksayan taksitlerini (geç ödeme zammı ile) 28 Şubat 2019 tarihine kadar cari ay primleri ile birlikte ödemeleri halinde, yapılandırmalarının devam edeceğini dile getiren Göksoy, “Bu hususu çok çok önemsiyoruz. Yapılandırmanın bozulmaması ile işverenlerimiz gecikme zammı ve gecikme cezası ödemeyecekleri gibi, yürürlükteki teşviklerden de faydalanabilecekler. Bilindiği gibi tüm teşviklerden yararlanmanın ortak şartlarından biri, ya borcun hiç olmaması ya da borcun yapılandırılarak taksite bağlanması ve taksitlerin, cari ay primleri ile birlikte düzenli ödenmesidir. Yine 7143 Sayılı Kanunun geçici 2. Maddesi ile 2018 Nisan ve öncesine ait Genel Sağlık Sigortası prim borcu olanların, bahse konu borcun yalnızca ana parasını 28.02.2019 tarihine kadar ödemeleri halinde, gecikme zammı, gecikme cezasından vazgeçilecektir” dedi.

Bölgedeki işverenlerin prim yükünü rahatlatan 6 puanlık işveren teşvikinin 31 Aralık 2018 tarihinde sona erdiğini hatırlatan Göksoy, “Ancak 25 Aralık 2018 tarih ve 503 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararnamesi ile 31 Aralık 2019 tarihine kadar uzatıldı. 6 puanlık işveren teşviki bu yılın sonuna kadar devam edecektir” ifadelerini kullandı.

2019 yılında da asgari ücret desteğine 12 ay boyunca devam edileceğini vurgulayan Göksoy, “Ortalama sigortalı sayısı beş yüzün altında olan işyerleri için günlük 5 TL, beş yüz ve üzerinde sigortalısı olan işyerleri için günlük 3,36 TL asgari ücret desteği yapılacaktır. Ayrıca istihdam seferberliği 31 Aralık 2020 tarihine kadar devam edecektir. Bu teşvik, bölgemiz işverenleri için çok çok önemli bir teşviktir. Teşvikte belirtilen işveren ve sigortalı şartlarına uygun kişilerin ilave istihdamla çalıştırılması halinde, sigorta primleri ile işçi stopaj vergisinin tamamını devletimiz karşılıyor” diye konuştu.