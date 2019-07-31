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İtfaiye ekipleri, yuvadan düşen leylek için seferber oldu

Van’ın Özalp ilçesinde yuvadan düşen leylek yavrusu, itfaiye ekipleri tarafından tekrar yerine bırakıldı.

Van'ın Özalp ilçesinde yuvadan düşen leylek yavrusu, itfaiye ekipleri tarafından tekrar yerine bırakıldı.


İlçenin Dönerdere Mahallesi'nde elektrik direğinin üzerindeki yuvasından düşen leylek yavrusu için itfaiye ekipleri seferber oldu. Mahalleye gelen itfaiye ekipleri, kısa süreliğine elektrik enerjisini keserek merdiven yardımıyla yavru leyleği tekrar yuvasına bıraktı.


Mahalle sakinleri, gösterdikleri duyarlılık nedeniyle itfaiye ekibine teşekkür etti.

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