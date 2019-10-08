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İtfaiye ekiplerinden iş yeri denetimi

Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığınca iş yerlerine yönelik denetim yapıldı.


İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Ruhsat Şube Müdürlüğünce yapılan denetimlerde; iş yerlerinin kullanım amacı, yangın alarm sistemleri, söndürme sistemleri, yangın esnasında tesislerden kaçış yolu ve yönlendirme levhaları kontrol edilerek yönetmeliğe uygun olan iş yerlerine uygunluk raporu veriliyor. Denetimlerde ayrıca rapor verme esnasında aldırılan tedbirlerin güncel olarak aktif olup olmadığı ve düzenli biçimde yaptırılması gereken bakım ve ölçüm işlemlerinin yapılıp yapılmadığı kontrol edilerek, yasal düzenlemeler gereğince eklenmesi gereken tedbirler de aldırılıyor.


Denetimlerde, fiziki tedbirlerin yanında iş yerindeki mevcut yangın tedbirlerinin neler olduğu ve bu tedbirlerin nasıl uygulanacağı konularında çalışanların bilgi sahibi olup olmadıklarına da dikkat ediliyor.

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