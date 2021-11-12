İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

İtfaiye ekiplerinin çabukluğu can kurtardı

Van’ın Tuşba ilçesinde çöken çatının altında kalan 15 küçükbaş ve büyükbaş hayvan, itfaiye ekiplerinin olay yerine erken intikal etmesi sonucu kurtarıldı.

Van'ın Tuşba ilçesinde çöken çatının altında kalan 15 küçükbaş ve büyükbaş hayvan, itfaiye ekiplerinin olay yerine erken intikal etmesi sonucu kurtarıldı.


Edinilen bilgilere göre, Tuşba ilçesine bağlı Şemsibey Mahallesi'nde gece saat 23.00 sıralarında şiddetli rüzgar çıktı. Rüzgarın etkisiyle bir ahırın çatısının çöktüğü ve 15'e yakın küçükbaş ve büyükbaş hayvanın altında kaldığı ihbarı üzerine, Tuşba itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin olay yerine erken intikali ve olaya müdahale etmesi sonucu hayvanların kurtarılması, mahalle sakinleri tarafından takdirle karşılandı.

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.