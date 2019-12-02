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İtfaiye personeline hizmet içi eğitim

Van Büyükşehir Belediyesinde aday memur olarak göreve başlayan itfaiye personeline yönelik hizmet içi eğitimler başladı.


Belediye bünyesinde verilen 10 günlük temel eğitimlerin ardından başlatılan 20 günlük hizmet içi eğitimler, teorik ve uygulamalı olarak devam ediyor. Tuşba Grup Amirliği yerleşkesinde verilen eğitimlerle personelin daha donanımlı hale getirilmesi hedeflenirken, eğitimlerde itfaiye tarihi ve oryantasyon, haberleşme, yangın söndürme maddeleri ve kullanım teknikleri, yangında arama kurtarma, araç bilgisi, kurtarma becerileri, orman yangınlarına müdahale, su tahliyesi ve temini, itfaiyeci güvenliği, yangına müdahale teknikleri, metro ve tünellerde meydana gelen olaylara müdahale, olay öncesi müdahale planlarının hazırlanması, tehlikeli maddelere müdahale, yaşanacak sel olaylarında su üstü arama kurtarma, bina enkazları ve toprak kaymalarında arama kurtarma, asansörden kurtarma, trafik kazalarında olası sıkışmalara müdahale ve olayları raporlama gibi birçok konuda detaylı bilgiler veriliyor.


100 itfaiye personelinin katılım sağladığı 20 günlük eğitimin ardından personeller, ölçme ve değerlendirme sınavına tabi tutulacak.

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