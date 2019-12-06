İtfaiyeden AVM personeline yangın eğitimi

Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından kentte bulunan özel bir AVM'de çalışan personellere yangın eğitimi verildi.

Birçok kamu kurum ve kuruluşta acil durumlara karşı tahliye, yangın anında hareket, yangına müdahale gibi konularda eğitim veren Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri, talep doğrultusunda özel şirketlere de eğitim veriyor. Bu kapsamda özel bir AVM'de çalışan personellere verilen teorik eğitimde, insanların kalabalık şekilde bulundukları yerlerde yangın ve deprem gibi acil durumlarda tahliye ve olaya müdahale yöntemleri anlatıldı. Personellerin ilgi gösterdiği eğitimler, daha sonra AVM arkasında yangına müdahale ile ilgili kurulan düzenekle de uygulamalı olarak verildi.