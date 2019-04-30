İYEP programı ile minik öğrencilerin yetenekleri arttı

Van'da Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ilkokullarda önemli yenilik olarak hayata geçirilen İlkokullarda Yetiştirme Programı (İYEP) kapsamında minik öğrenciler kendilerini bir hayli geliştirme fırsatı buldu.

Milli Eğitim Bakanlığının (MEB), ilkokulların 3 ve 4'üncü sınıflarına devam eden ve önceki yıllarda Türkçe ve matematik derslerinden kazanımları yeterli düzeyde edinemeyen öğrencilere yönelik hazırladığı İlkokullarda Yetiştirme Programı (İYEP) meyvelerini vermeye başladı.

Van ilinde ekim ayından bu yana başlatılan çalışma neticesinde minik öğrencilerin okuma yazma ve problem çözme yetenekleri bir hayli arttı.

İl Mili Eğitim Müdürü Hasan Tevke, İl Milli Eğitim Şube Müdürü M. Şirin Atlı ile birlikte “Öğrenci Değerlendirme Aracı”nın uygulandığı İpekyolu Şehit Kemal Görgülü İlkokulunu ziyaret etti. Minik öğrencilerin eğitim gördüğü sınıfları dolaşan, öğrencilerle okuma yazma ve problem çözen İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Tevke, yapılan çalışmanın son derece isabetli olduğunu söyledi. Tevke, “Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğünce ilkokulların 3 ve 4. sınıflarına devam eden, çeşitli nedenlerle okuma yazma, okuduğunu anlama becerileri ve doğal sayılar, doğal sayılarla dört işlem öğrenme alanlarındaki kazanımlara yeterli düzeyde ulaşamayan öğrenciler için ekim ayından bu yana devam eden İlkokullarda Yetiştirme Programına (İYEP) devam eden öğrencilerimize bugün ülkemiz genelinde Öğrenci Değerlendirme Aracı uygulanmaktadır. Öğrencilerimiz ve öğretmenlerimizden aldığımız dönütlerden İlkokullarda Yetiştirme Programının (İYEP) çok verimli olduğunu görmekteyiz” dedi.