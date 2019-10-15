İYEP programıyla minik öğrencilerin yetenekleri artıyor

Milli Eğitim Bakanlığı, ilkokulların 3'üncü sınıflarına devam eden ancak Türkçe ve matematikte yeterli kazanımı elde edemeyen öğrenciler için İlkokullarda Yetiştirme Programına (İYEP) yeniden başladı.

İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Tevke, İl Milli Eğitim Şube Müdürü M. Şirin Atlı ile birlikte bu yıl yeniden uygulamaya konulan İYEP çalışması kapsamında Tuşba Koç İlk ve Ortaokulunda yapılan eğitimleri inceledi.

Van ilinde başlatılan çalışma neticesinde minik öğrencilerin okuma, yazma ve problem çözme yeteneklerinin bir hayli arttığına değinen İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Tevke, geçtiğimiz yıl başlatılan bu uygulama ile öğrencilerin Türkçe ve matematik konusunda güzel kazanımlar elde ettiğini söyledi. Koç İlk ve Ortaokulunda İYEP uygulamasının yapıldığı sınıfları tek tek ziyaret eden ve öğrencilerle birebir ilgilenen Hasan Tevke, “İlimiz genelindeki ilkokulların 3'üncü sınıfına devam eden öğrencilerimize yönelik özel eğitim tanısı olmayan, önceki eğitim öğretim yılları içinde çeşitli nedenlerle Türkçe ve matematik dersi öğretim programlarında yer alan kazanımları yeterli düzeyde edinemeyen öğrencilerin tespit edilerek İlkokullarda Yetiştirme Programı (İYEP) uygulanması amacıyla bugün tüm öğrencilerimize ‘Öğrenci Belirleme Aracı' uyguluyoruz. Akabinde özel eğitim tanısı olmayan, önceki eğitim öğretim yılları içinde çeşitli nedenlerle Türkçe ve matematik dersi öğretim programlarında yer alan kazanımları yeterli düzeyde edinemeyen öğrencilerimize nisan ayı sonunda bitecek olan programla eksiklerini gidermeyi planlamaktayız. Geçtiğimiz yıl başlatılan çalışmada ciddi kazanımlar oldu. Bu çalışma tüm Türkiye'de olduğu gibi Van'da da meyvelerini vermeye başladı. Özellikle Türkçe ve matematik konusunda öğrencilerin bir hayli mesafe aldığı gözlemlendi. Öğrencilerimiz için güzel bir uygulama. Hayırlı olmasını diliyorum” dedi.