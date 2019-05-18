İyilikder'den ihtiyaç sahibi ailelere Ramazan yardımı

Ramazan ayı ile birlikte ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardımında bulunduklarını ifade eden İyilikder Van Temsilciliği Genel Koordinatörü Emrah Bozkaya, “Daha önce tespit ettiğimiz ihtiyaç sahibi ailelere, bağışçılarımızdan gelen gıda kolilerini ulaştırmanın mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.

İhtiyaç sahibi aileleri bizzat ziyaret ederek, durum tespiti yaptıklarını ve ardından hayırseverlerle aralarında köprü vaziyeti oluşturduklarını ifade eden Bozkaya, “Bu destekler kimi zaman gıda paketleri, kimi zaman giysi yardımı kimi zaman da nakdi yardım olabiliyor. Bizler Kur'an-ı Kerim'de emredildiği gibi dil, din ve ırk ayrımı yapmadan ihtiyaç sahibi kardeşlerimizin yanında olmaya gayret ediyoruz.

Her sene olduğu gibi bu yıl da Ramazan ayında bağış yapan kardeşlerimizin emanetini 100 ihtiyaç sahibi aileye ilettik. Rabbim bu işe gönül veren herkesten razı olsun” ifadelerini kullandı.