İZDES heyeti Van'da istişarelerde bulundu

İZDES1 projesinin ikinci etabı kapsamında Van'a gelen Merkez Valisi Salih Işık ve Mülkiye Müfettişi Serdar Köse ile beraberlerindeki heyet, Valilik Ali Paşa Toplantı Salonunda Vali Vekili Sinan Aslan ve valiliğe bağlı birim yetkilileriyle bir araya geldi. Toplantının açılış konuşmasını yapan Vali Vekili Sinan Aslan, görüşmelerin hayırlı olmasını dileyerek, "Bakanlığımızın ve bağlı kuruluşların taşra teşkilatlarının kurumsal yapılarının, yürüttükleri faaliyetlerin ve karşılaştıkları sorunların yerinde görülmesi, raporlanması ve merkez teşkilatıyla bağlarının güçlendirilmesi amacıyla hazırlanan İZDES projesinin saha çalışmalarını yürüten kıymetli heyeti Van'da ağırlamaktan büyük memnuniyet duyuyoruz" ifadelerini kullandı.

Merkez Valisi Salih Işık ise, Vali Vekili Aslan'a misafirperverlikleri için teşekkür ederek, vatandaş odaklı bir proje olarak hayata geçirilen İZDES'in içerik ve amacını anlattı. Merkez teşkilatına bağlı kurum ve kuruluşların taşradaki tüm iş ve işlemlerinin, bu proje dâhilinde vatandaş memnuniyeti açısından gözlenmesi ve raporlanması için çalıştıklarını aktaran Merkez Valisi Işık, proje sayesinde merkez ile taşra arasında koordinasyonu sağlamayı amaçladıklarını kaydetti. Projenin iki aşamadan oluştuğunu açıklayan Işık, şunları söyledi:

“Biz birinci aşamanın ikinci faslı olarak bu ziyaretlerimizi yapıyoruz. Birinci fasılda arkadaşlarımız vilayetimize geldiler, gerekli gözlemleri yaptılar. Şimdi ikinci fasılda, o gözlemlerin yeniden üzerinden geçeceğiz. Yeni bulgularımız varsa onları ekleyeceğiz. Sorunlar varsa tespit edip çözümler bulacağız. Projenin birinci faslında merkez valileri yoktu. İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu bu projeye özel önem atfediyor ve bizzat takip ediyor. Burada tutulan raporların kâğıt üzerinde kalmaması, çözüm amaçlı tespitlerimizin merkez ve taşra marifetiyle çözüme ulaşması gerekiyor. Van'da da valilik birimleriyle ve bağlı birimlerle toplantımızı gün içerisinde yapacağız. Toplantılarımız bittiğinde de vali vekilimizle günün değerlendirmesini yaparak çalışmamızı nihayetlendireceğiz. Toplantılarımızın hayırlı olmasını temenni ediyorum.”

Vali Vekili Sinan Aslan'ın yanı sıra İl jandarma Komutanı Tuğgeneral Yavuz Özfidan, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Aydoğan ve valiliğe bağlı birimlerin müdür ve amirlerinin de katıldığı toplantı, birimlerin sorun ve taleplerini iletmesi sonrası istişare bölümüyle sona ererken, heyet Van'daki temaslarına kurum ziyaret ve görüşmeleriyle devam etti.

İZDES projesi nedir?

Kamu hizmetlerinin kaliteli, hızlı, verimli ve ekonomik bir şekilde sunulması, yönetimde katılımın sağlanması, bürokratik süreç ve işlemlerin azaltılarak vatandaş memnuniyetini esas alan yönetim anlayışının ortaya konulması amacıyla hayata geçirilen proje, İZDES1 ve İZDES2 şeklinde iki etap halinde yürütülecek. İZDES1'de illerde bakanlığa bağlı birimlerin hizmet kapasitelerinin ölçülmesi, merkez ve taşra birimleri arasındaki iletişimin geliştirilmesi, sahadaki görüş ve önerilerin doğru şekilde merkeze iletilmesini sağlayacak. İZDES2 etabında ise halk toplantıları, il ekonomi toplantıları, muhtar toplantıları ve muhtar bilgi sistemi, trafik güvenliği, uyuşturucuyla mücadele, okul güvenlik koordinatörlüğü, okul servis araçlarının denetlenmesi gibi İçişleri Bakanlığınca yürütülen uygulamalarla ilgili muhtarlar, okul aile birlikleri ve sivil toplum örgütleriyle görüş alışverişinde bulunulacak.