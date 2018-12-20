İzmir'den Çatak'a ‘Yerli Malı' mutluluğu

İzmir'den Van'ın Çatak ilçesine uzanan ‘İyilik Gönüllüleri' projesi sayesinde öğrencilerin yüzü güldü.

İzmir Recep Ersayın İlkokulu idarecileri, öğretmenleri ve öğrencileri, İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğünün başlattığı ‘İyilik Gönüllüleri' projesi kapsamında Yerli Malı Haftası dolayısı ile her öğrenci için özel olarak hazırladıkları yerli malı paketlerini Çatak Onağıl İlkokulu öğrencilerine ulaştırdı. Paketlerin içinde İzmir'e özgü olan ‘Bayoz', meyve, fıstıklı şekerbade, çerez ve İzmirli öğrencilerin sevgileri yer aldı. Paketleri alan öğrencilerin mutlulukları ise gözlerine yansıdı.

Çatak İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Salih Taş, İzmir Recep Ersayın İlkokulu öğretmen ve öğrencilerinin bu projesinde yer aldıkları için mutlu olduklarını belirterek, “Ben gönderilen paketleri kendim dağıttım, öğrenciler çok mutlu oldu. Öğrencilerimiz de İzmir'deki öğrencilere mektup yazarak teşekkür dileklerini iletecekler. Umarım bu arkadaşlıkları ve bu iyilik projeleri katlanarak sürer. Gönderdikleri paketlerden ve düşüncelerinden dolayı Recep Ersayın İlkokulu idareci, öğretmen ve öğrencilerine çok teşekkür ediyoruz” dedi

Recep Ersayın İlkokulu Müdürü Murat Taşçıoğlu ise, amaçlarının insanlara ve çevreye duyarlı bireyler yetiştirmek olduğunu belirterek, “Okulumuzda proje kapsamanda iyilik iklimi oluşturup, iyiliğin yayılmasını sağlamaktır. Müdür Yardımcım Esra Şahin, öğretmenlerimize ve öğrencilerimize göstermiş olduğu alakadan ve köy öğrencilerimize ulaştırılmasında ve dağıtımında vermiş olduğu desteklerinden dolayı Çatak Milli Eğitim Müdürü Mehmet Salih Taş'a teşekkür ederiz” diye konuştu.