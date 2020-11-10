İzolasyon uygulanan vatandaşlar kuralları ihlal ediyor

Dr. Mahmut Sünnetçioğlu, evde izolasyon uygulanan vatandaşların kuralları ihlal ederek dışarı çıktıklarını belirterek, “Hastaneye gitme durumlarında çağrı merkezini aramadan kendi araçları, taksi veya toplu taşıma aracı kullanarak gittikleri tespit edilmiştir” denildi.

Açıklamalarda bulunan Doç. Dr. Mahmut Sünnetçioğlu, İl Sağlık Müdürlüğü olarak korona virüs salgını ile beraber uygulanan filyasyon çalışmalarını başarılı bir şekilde sürdürdüklerini söyledi. Sünnetçioğlu, “Filyasyon ekiplerimiz sahada var güçleriyle ve büyük özveriyle hizmetlerine devam ediyor. Ekiplerimiz tek tek hastaların temas ettiği kişileri tespit etmekte ve bu kişilerin ateş, öksürük, yorgunluk, boğaz ağrısı, eklem ağrısı, tat ve duyu kaybı, nefes darlığı gibi şikayetlerinin olup olmadığı bilgilerini alarak, bu kişileri izolasyona almaktadırlar. Böylelikle taşıyıcı kişinin virüsü başkalarına bulaştırma ihtimali önlenmektedir. Temaslı kişiler ne kadar erken tespit edilip, izolasyon kuralları uygulanırsa bulaşın riski bir o kadar azalacaktır. Bu nedenle ekiplerimiz testi pozitif çıkan hastalarla iletişime geçtiklerinde hastaların temaslılarını eksiksiz bildirmeleri son derece önemlidir. Yaşlı ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlarımızın risk grubunda olduklarından kendilerini sürekli olarak sosyal izolasyona almalıdırlar” dedi.

Doç. Dr. Sünnetçioğlu, filyasyon çalışmaları kapsamında evde izolasyon uygulanan hastaların iyileşene kadar izolasyon kurallarına uyması zorunlu olduğunu ifade ederek, “Ancak evde izolasyon uygulanan vatandaşlarımızın, bu kuralları ihlal ederek dışarı çıktıkları ve hastaneye gitme durumlarında çağrı merkezini aramadan kendi araçları, taksi veya toplu taşıma aracı kullanarak gittikleri tespit edilmiştir. Unutulmamalıdır ki izolasyon kurallarına uymayan kişiler toplum sağlığı için büyük bir risk teşkil ediyor. Evde takipli korona virüs hastaları ve temaslıların öncelikle müdürlüğümüz Pandemi Koordinatörlüğü Çağrı Merkezi 0 (432) 217 70 01, 0 (432) 217 70 02, 0 (432) 217 64 84, 0 (432) 217 64 82 nolu hatlarını aramalarını istiyoruz. Sahada görevli olan filyasyon ekiplerimiz evlere giderek, testlerini alıp gerekli tedaviyi düzenlemektedirler. Ekiplerimizce yapılacak değerlendirme sonrası hastaneye gitmesi gereken hastalarımızın nakilleri araçlarımızla gerçekleştirilecektir. Salgınla mücadele tedbirleri kapsamında karantina kurallarını ihlal ederek evlerinden ayrılan vatandaşlarımız halk sağlığını riske attıkları ve hastalığın başka kişilere bulaşmasına sebebiyet verdikleri için haklarında da gerekli cezai işlem uygulanacaktır. Salgınla mücadelede hem bireysel hem de toplum olarak tedbirlere uymaktan geçiyor” diye konuştu.