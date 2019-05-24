Jandarma 510 metre manyat ağ ile bin 250 kilo inci kefali ele geçirdi

Van'ın Erciş ve Muradiye ilçelerinde jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucu bin kilosu canlı, bin 250 kilo inci kefali ile olayda kullanılan 510 metre manyat ağı ele geçirilirken, kaçak avlananlara ise 14 bin 715 lira idari para cezası kesildi.

Suç ve suçlulukla her alanda mücadele eden Van İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler Van'ın simgesi haline gelen inci kefalinin av yasağı döneminde kaçak avcılar tarafından avlanmaması, neslinin korunması ve sürdürülebilir balıkçılık için gece/gündüz kontrollerine devam ediyor. İl Jandarma Komutanlığı'nın almış olduğu tedbirler sayesinde şu ana kadar bir çok olaya müdahale edilerek kaçak avcılar tarafından inci kefalinin avlanmashı bir çok noktada engellendi. Alınan bu tedbirlere, yapılan uyarılara, vatandaşlara yönelik yapılan bilgilendirmelere rağmen az da olsa bazı vatandaşlar kaçak avlanma çabası içerisinde İl Jandarma Komutanlığı tarafından dün yapılan denetimlerde de bir çok olaya müdahale edilerek inci kefalinin avlanması önlendi. Jandarma ekipler yakaladıkları kaçak olarak avlanmış ve canlı olan balıkları Van Gölüne bıraktı. Erciş İlçe Jandarma Komutanlığı ve bot timi tarafından Kasımbağı bölgesinde bulunan Yılan Çayı Dereağzı bölgesinde yapılan denetimlerde 3 kişi kaçak olarak avlanmaya çalışırken 500 metre manyat ağ ile birlikte yakalandı. Yakalanan şahıslara 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu gereğince 9 bin 810 TL idari para cezası uygulandı.

Öte yandan bir başka olayda ise Muradiye İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler Yakıncak Mahallesi bölgesinde yaptıkları denetimlerde su içerisinde 10 metre ağ ele geçirirken, kaçak olarak avlanmış bin 250 kilogram inci kefali balığı ele geçirdi. Bu balıklardan hala canlı olan yaklaşık bin kilogram balığı ise Van Gölüne geri bıraktı.

Erciş İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan denetimlerde bir başka olayda ise Patnos Köprüsü altında serpme diye tabir edilen ağ ile kaçak olarak avlanmaya çalışan 3 şahıs yakalanarak 4 bin 905 TL idari para cezası uygulandı. Olaylarda yakalanan ağ ve balıklar jandarma tarafından İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerine teslim edildi.