Jandarma, balık tutmaya gittikten sonra kaybolan genci 1 haftadır arıyor

Van'ın Çaldıran ilçesinde balık tutmak için evden ayrıldıktan sonra geri dönmeyen Ömer Topgaç için jandarma ekipleri 1 haftadan buya arama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Çaldıran'a bağlı Kalkandelen Mahallesi'nde yaşayan Ömer Topgaç (21) geçtiğimiz hafta sonu Pazar günü sabah saatlerinde balık tutmak için Kaz Gölü'ne gitti. Akşam eve dönmeyen Topgaç'ın ailesi ve yakınları durumu jandarmaya bildirdi. Çaldıran İlçe Jandarma Komutanlığı, İl Afet Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Van İl Jandarma Arama Kurtarma ve Su Altı Timi ile jandarma bünyesindeki arama kurtarma köpekleri bölgede 1 haftadan buyana su altı ve karadan arama çalışmaları aralıksız devam ediyor. Karların erimesi sonucu suyun debisi yükselince dalgıçların daha rahat çalışması için derenin yönünü iş makineleri ile değiştirilerek suyun azalması sağlandı. Ekiplerin çalışması devam ediyor.