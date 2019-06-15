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Jandarma, çocukların karne heyecanına ortak oldu

Van İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, çocukların karne heyecanına ortak oldu.


Çocukların güvenli bir ortamda eğitim ve öğretim hayatlarına devam etmeleri maksadıyla İçişleri Bakanlığı tarafından başlatılan uygulama kapsamında 2018-2019 eğitim ve öğretim döneminde de Van İl Jandarma Komutanlığı'nca her okul için ‘Güvenli Eğitim Koordinasyon Görevlisi' görevlendirildi. Yıl içerisinde okul çevrelerine, servis araçlarına yönelik çeşitli uygulamalar gerçekleştiren Van İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, karne gününde de çocukları yalnız bırakmayarak sevinçlerine ortak oldu. Çocukların güvenli bir ortamda eğitimlerini tamamlamalarının haklı gururunu yaşayan jandarma personelleri, 2018-2019 eğitim ve öğretim yılının son günü olan 14 Haziran tarihinde okulları ziyaret ederek karne alan çocuklara çeşitli hediyeler verip sevinçlerine ortak oldu.

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