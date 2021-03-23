Jandarma ekipleri en ücra noktalara kadar ulaşıp vatandaşları bilgilendiriyor

VAN (İHA) – Van'ın Erciş ilçesinde jandarma ekipleri en ücra noktalara kadar ulaşıp vatandaşları korona virüs tedbirleriyle ilgili bilgilendiriyor.

Tüm Türkiye'de kontrollü normalleşme süreci devam ederken Van'ın Erciş ilçesinde Jandarma ekipleri de bu konuda çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Erciş Kaymakamlığı bünyesinde ilçe genelinde yapılan dinamik denetimlere destek veren ekipler, kırsal mahallelerdeki evleri ve işyerlerini tek tek dolaşıyor. Vatandaşlara korona virüs tedbirleri konusunda uyarılarda bulunan ekipler, Türkçe bilmeyen vatandaşlara da Kürtçe bilgilendirme yapıyor. Erciş Kaymakamlığı tarafından basılan el broşürlerini de vatandaşlara takdim eden ekipler; maske, mesafe, temizlik konularında uyarılarda bulunuyor.