Jandarma ekipleri gece gündüz balık nöbetinde

İnci kefali balığının korunmasına yönelik 15 Nisan-15 Temmuz tarihleri arasında ilan edilen av yasağı döneminde jandarma ekipleri denetimlerini karada devriyelerle, Van Gölü'nde bot timleriyle ve havadan ise dronelerle yürütüyor. Aldığı tedbirleri gece gündüz devam ettiren Erciş İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Asayiş Bot Timi, Van Gölü ve kıyı şeridinde yaptığı kontrollerde, Van Gölü'nde 2 farklı noktada göle atılmış toplam 850 metre ağ ile ağlara takılmış 200 kilogram inci kefali balığı ele geçirdi. Ekipler, ele geçirdikleri ağ ve balıkları İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personeline teslim etti.

Yetkililer, inci kefalinin korunmasına yönelik tedbirlere kararlılıkla devam edileceğini vurgularken, Van balığının neslinin korunabilmesi ve sürdürülebilir balıkçılık için yasak döneminde daha duyarlı olunması uyarısında bulundu.