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Jandarma ekipleri zihinsel engelli kayıp genci ailesine teslim etti

Van’ın Erciş ilçesindeki evinden ayrıldıktan sonra bir daha kendisinden haber alınamayan genç, jandarma ekipleri tarafından kısa sürede bulunarak ailesine teslim edildi.

Van'ın Erciş ilçesindeki evinden ayrıldıktan sonra bir daha kendisinden haber alınamayan genç, jandarma ekipleri tarafından kısa sürede bulunarak ailesine teslim edildi.


Dün akşam saatlerinde ilçenin Kozluca Mahallesi'ndeki evinden ayrılan zihinsel engelli M.A.'dan (29) bir daha haber alınamadı. Ailesinin Erciş İlçe Jandarma Komutanlığına haber vermesi üzerine arama çalışması başlatıldı. Yapılan çalışmalar sonucunda M.A., ilçe merkezinde bulunarak gerekli sağlık kontrollerinin ardından ailesine teslim edildi.

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