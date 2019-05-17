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Jandarma ekiplerinden servis araçları denetimi

Van İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, servis araçlarına yönelik denetimler gerçekleştirdi.


İl Jandarma Komutanlığına bağlı 10 trafik timinin katıldığı denetimlerde, 549 servis aracı kontrol edildi. Denetimler sonucunda 37 sürücüye 12 bin 358 TL idari para cezası uygulanırken, 16 araç ise trafikten men edildi.


Ayrıca trafik timleri tarafından valilik koordinatörlüğünde İl Jandarma Komutanlığı tarafından hayata geçirilen "Ben Daha Çocuğum" projesinin çıkartmaları ise araçların camlarına yapıştırıldı.

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