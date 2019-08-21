Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin operasyon bölgesinde

İçişleri Bakanlığı'nca, Şırnak, Hakkari ve Van'da, terör örgütü PKK'ya yönelik başlatılan 'Kıran Operasyonu' kapsamında Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Van'ın Gürpınar ilçesindeki 3 bin 200 rakamlı Bulgurlu Dağı bölgesinde operasyona katılan askere moral ziyareti gerçekleştirdi.

Terör örgütü PKK'ya yönelik İçişleri Bakanlığı'nca, 18 Ağustos günü, 129 tim ile 14 taburun katılımıyla Şırnak, Hakkari ve Van kırsalında başlatılan 'Kıran Operasyonu' sürüyor. Kıran Operasyonu'nu yöneten Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, beraberindeki Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Hacı İlbaş, Van İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yavuz Özfidan ile birlikte operasyonların yürütüldüğü 3 bin 200 rakamlı Bulgurlu Dağı bölgesine geldi. Bölgede incelemede bulunup, görevli askerlerle tek tek tokalaşan Kıran Operasyonu'nu yöneten Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, operasyonunun başarılı şekilde devam ettiğini söyleyerek, “Şu anda bulunduğumuz yer Van-Şırnak-Hakkari üçgeninin ortasındayız. Kıran operasyonu biliyorsunuz Van-Hakkari ve Şırnak'taki illerinin katılımıyla 129 timle yaklaşık 14 taburumuzla kahraman jandarmalarımız, kahraman jandarma özel harekat komandolarımız, kahraman polis özel hareketlerimiz ve kahraman güvenlik korucularımız ile birlikte devam ediyor. Burada görüyorsunuz Kolordu Komutanımız, Tugay Komutanımız, Alay Komutanımız, İl Jandarma Komando Tabur Komutanlarımız ve polis özel harekat tim müdürleri ve amirleri ve kahraman korucularımızla ile hep birlikte araziye yayılarak Şırnak-Hakkari ve Van üçgeninde terörist unsurlarına ait girilmedik yer kalmamıştır. Bundan sonra da teröristlerin bu bölgeden tamamen kökünü kazıyıp bitirinceye kadar Sayın Cumhurbaşkanımızın emir ve direktifleri doğrultusunda ülkemizde en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar yine sayın İçişleri Bakanımızın emir ve talimatları doğrultusunda bütün güvenlik kuvvetlerimiz uyum içerisinde koordineli bir şekilde terörle mücadele devam edecektir” dedi.

“Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelemiz devam edecek”

Bütün unsurlarla uyum içerisinde başarılı bir operasyon yürüttüklerini ifade eden Orgeneral Çetin, “Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar yüce milletimizin desteğiyle ve hayır dualarıyla bölge halkımızın desteği ile Yüce Allah'ın yardımıyla ülkemize kalıcı huzuru sağlayacağız. Ülkemizde vatandaşımızın, milletimizin güvenliğini kalıcı şekilde tam tesis edeceğiz. Zaten dağlarda görüyorsunuz teröristler tamamen temizlemiş durumda. Kalan unsurlarda en kısa zamanda varsa temizleyeceğiz. Kahraman güvenlik görevlerimiz milletin emrinde, devletin emrinde, bayrağın buralarda ebediyen dalgalanmasını sağlayacağız. Gördüğünüz gibi bu 3200 metreden başlayıp 3650 metreye kadar bütün arazi taranıyor. Bazı yerlerde kar var. Operasyonlarımız kesintisiz gece-gündüz, yaz-kış, soğuk-sıcak demeden bütün teröristler etkisiz hale getirilinceye kadar devam edecek. Güvenlik kuvvetlerimizin yapmış oldukları başarılı operasyonlardan dolayı huzurunuzda teşekkür ediyorum. İnşallah en kısa zamanda bölge tamamen teröristlerden arındırılacak. Yüce milletimizin desteği, hayır duaları ile 82 milyonun desteği ile onların bize verdiği güven ve itimatla biz gücümüze güç katarak mücadelemize ebediyen bu bayrak dalgalanacak şekilde devam ettireceğiz” dedi.

"Jandarma Uzman Çavuş Osman Turaç'ın anne ve babasıyla telefonda konuştu"

Orgeneral Çetin, daha sonra operasyona katılan Jandarma Uzman Çavuş Osman Turaç'ı anne ve babasıyla telefonda görüştürdü. Orgeneral Çetin; anne ve babaya, evlatlarınız emin ellerde. Önce Allah'a sonra kendilerine emanet olduğu söyledi.