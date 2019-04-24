Jandarma görev başında

Van'da jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalar kapsamında avlanması yasak olan 100 kilosu canlı, toplam 250 kilo inci kefali balığı ele geçirirken, canlı balıklar Van Gölü'ne bırakıldı.

Van Gölü'nde 15 Nisan-15 Temmuz tarihleri arasında devam eden av yasağının başlaması ile birlikte jandarmanın kaçak avcılar ile mücadelesi de aralıksız devam ediyor. Geçen yıl olduğu gibi bu yılda inci kefalinin yasak döneminde avlanmaması için Van İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipleri 24 saat esasına göre kontrollerine devam ediyor. Geçtiğimiz yıl alınan emniyet tedbirlerinin sayesinde inci kefalinin derelerdeki yolculuğunu sorunsuz tamamlayarak yumurtalarını derelere bırakıp Van Gölüne dönmeyi başardılar. Bu yılda Van İl Jandarma Komutanlığı aldığı tedbirlerle yasak döneminde avlanmaya çalışan balıkçılara göz açtırmayacağının sinyalini verdi. Aldığı tedbirleri gece/gündüz devam ettiren Van İl Jandarma Komutanlığı Edremit İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Asayiş Bot Timi dün akşam İskele bölgesi ile Van Kalesi bölgesi arasında kaçak avcılık yapılacağının bilgisini aldı. Alınan bilgi üzerine bölgedeki tedbirlerini artıran bot timi, Van Gölüne atılmış 500 metre uzunluğunda ağ tespit etti. Ağlara takılan 100 kilogram civarındaki canlı inci kefalini zorlu uğraşların ardından Van Gölüne bırakan bot timi personeli, 150 kilogram civarındaki inci kefalini ve yakaladıkları ağı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine teslim etti. Van İl Jandarma Komutanlığı ekipleri yasak döneminde İnci Kefalinin korunmasına yönelik mücadeleye kararlılıkla devam edeceklerini bir kez daha gösterdi.