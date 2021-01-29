İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Jandarma kaçak avlanmış tilki postu ele geçirdi

Van’ın Gürpınar ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan yol kontrollerinde kaçak avlandığı tespit edilen tilki postu ele geçirildi.

Van'ın Gürpınar ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan yol kontrollerinde kaçak avlandığı tespit edilen tilki postu ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre, Gürpınar İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Kırkgeçit Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, rutin yol kontrolleri sırasında bir kamyonette arama yapıldı. Yapılan armada yeni vurulduğu tespit edilen bir adet tilki postu ele geçirildi. Tilki postu bölgeye çağrılan Van Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edilirken, araçta bulunan 2 şahıs hakkında idari para cezası ve tazminat kararı alınacak.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.