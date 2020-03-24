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Jandarma karakolları dezenfekte edildi

Van’ın Çatak Belediyesi, korona virüsün yayılmasının önüne geçmek amacıyla ilçede başlattığı dezenfekte çalışmalarına devam ediyor.

Van'ın Çatak Belediyesi, korona virüsün yayılmasının önüne geçmek amacıyla ilçede başlattığı dezenfekte çalışmalarına devam ediyor.


Çatak Belediye Başkanı Abdurrahman Şeylan'ın talimatıyla ekipler köylerde bulunan jandarma karakollarına giderek koğuşları, bekleme alanlarını, koridorları, odaları ve askerlerin kullandıkları malzemeleri özel ilaç ile dezenfekte etti. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Başkan Şeylan, “Korona virüs tehlikesine karşı ilçemizde geceli gündüzlü çalışmalarımız devam ediyor. Köylerde bulunan, huzurumuz ve güvenliğimiz için fedakarca mücadele eden güvenlik güçlerinin kullandığı alanları da dezenfekte ettik. Korona virüse karşı tedbirimiz kararlı bir şekilde devam ediyor ve edecek” dedi.

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