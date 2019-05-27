Jandarma, küçük Evin için seferber oldu

Van İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde bulunan ‘Jandarma Sualtı Arama Kurtarma Timi', Morgedik Baraj Göleti'ne düşen küçük kızın cesedini bulana kadar çalışmalarını titizlikle yürüttü.

Erciş ilçesine 45 kilometre uzaklıktaki Morgedik Baraj Göleti'ne, Cumartesi akşam saatlerinde 7 yaşındaki Evin Çiçek isimli çocuğun düştüğü ihbarını alan Van İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde bulunan ‘Jandarma Sualtı Arama Kurtarma Timi', kısa sürede hazırlıklarını yaparak bölgeye gitti. Erciş İlçe Jandarma Komutanlığı, Ulusal Medikal Arama Kurtarma (UMKE), İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ve vatandaşların da yardımı ile ‘Jandarma Sualtı Arama Kurtarma Timi' gölete girerek küçük Evin'i aradı. 3 günlük yoğun bir çalışmanın ardından çocuğun cansız bedenine ulaşıldı. Sudan çıkartılan Evin'in cesedi otopsi yapılmak üzere ambulnsla hastaneye gönderildi.