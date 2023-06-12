Jandarma mobil trafik eğitim tırı Erciş'te

Jandarma Genel Komutanlığına ait mobil trafik eğitim tırı Van'ın Erciş ilçesinde çocukları ve vatandaşları bilgilendirdi.

Van İl Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı trafik timleri Erciş Tenzile Ana Okulu bahçesine kurulan mobil trafik eğitim tırında ve çocuklar için kurulan trafik pistinde ve çocuklara trafik güvenliği konusunda farkındalığın artırılması ve trafik kuralları hakkında teorik ve uygulamalı olarak bilgilendirmenin sağlanması amacıyla mobil trafik tırı ve emniyet kemeri simülasyon aracı ile trafik güvenliği konularında uygulamalı eğitimler verildi. Tırın içinde jandarma tarafından hazırlanan çizgi film ile çocuklara trafik kuralları anlatıldı, trafik ışıkları pedallı araçlarla uygulamalı olarak gösterildi. Trafik kazasında yaşanılabilecek olumsuzlukların önüne geçebilmek ve emniyet kemerinin önemi için simülasyon aracı da vatandaşlar tarafından deneyimlendi. Alkollü araç kullanırken gözlerin görmediğini anlatmak açısından uygulamalı olarak göze takılan özel bir gözlükle kaleye top atışı yapılırken ayını zamanda milli üretim radar cihazı da tanıtıldı. Jandarma trafik eğitim tırı birçok alanda eğitim verirken hem vatandaşlardan hem de öğrencilerinden yoğun katılım sağlandı.

Trafik parkurundaki araca binen Ayşegül Ataş, “Burada trafik ışıklarını tanıyoruz, kırmızı ışıkta duruyoruz sarı ışıkta hazırlanıyoruz yeşil ışıkta ise geçiyoruz, bu etkinliği hazırlayanlara teşekkür ederim” dedi.

Simülasyon aracına binen Didem Akmaz, “Çok kötü bir deneyimdi. Araç çevrilirken düşecek gibi hissettik. Kemer olmazsa çoktan fırlamıştık camdan. Emeği geçen her kese teşekkür ederim en azından kuralların ne kadar elzem olduğunu öğrenmiş olduk” dedi.

Mobil eğitim tırında eğitim alan Elif Erva Altınkaynak, “Tırda öğrendiklerimi anlatacağım. Trafik ışıklarına bakarak geçmeliyiz. Denizlere ve yerlere çöp atmamalıyız, çöp kutularına ve geri dönüşe atmalıyız ve doğayı korumamız gerektiğini öğrendim. Bu etkinliği getirenlere teşekkür ederim” dedi.

Alkol testine katılan Gül Kurtine ise “Alkolün zararlarını gözlük takarak gördük. Gözlük takınca insanın gözü görmüyor. Bu etkinliği düzenleyen her kese teşekkürler ederiz” dedi.

Zeynep Ada taşlı ise “Ben tırda doğaya çöp atmamayı, çöpleri çöp kutusuna veya geri dönüşüm kutusuna atmayı öğrendik. Ben bu tırda aldığımız eğitimi çok sevdim bu etkinliği yapanlara teşekkür ederiz” dedi.