Jandarma personelinden çocuklara sürpriz

2018-2019 eğitim öğretim yılında çocukların öğrenim hayatlarına güven içerisinde devam etmelerini sağlamak maksadıyla okul önleri ve çevrelerinde çeşitli tedbirler alan ve ‘Güven ve Huzur' uygulamaları gerçekleştiren Van İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, okulları da ziyaret ederek çocuklarla güzel vakit geçiriyor. Bu kapsamda Gevaş ilçesine bağlı Dilmetaş İlkokulu öğrencileriyle buluşan Van İl Jandarma Komutanlığı Kadın Çocuk Kısım Amirliği ve Gevaş İlçe Jandarma Komutanlığı personeli, çocuklarla oyunlar oynayarak onlara çeşitli hediyeler verdi.

Çocuklar, jandarma arama kurtarma köpeği Pati'nin yapmış olduğu gösteriyi büyük bir ilgiyle izlerken, ziyaretlerinden dolayı jandarma ekiplerine teşekkür ettiler.

Çocukları korumanın onları sevmekle başladığının altını çizen Van İl Jandarma Komutanlığı personeli, “Gücümüz Sevgimiz” sloganıyla çocukların korunmasına yönelik olarak çalışmalara devam edeceklerini belirttiler.