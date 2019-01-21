Jandarma personeline “Evlilik Öncesi ve Erken Yaşta Evlilik” semineri

Van İl Jandarma Komutanlığı, vatandaşların huzur ve güven ortamında gündelik yaşamlarına devam etmelerini sağlamak maksadıyla her alanda suç ve suçlulukla mücadeleye aralıksız devam ederken, personelinin eğitim ve bilgi seviyesini artırmaya yönelik de çalışmalara devam ediliyor. Bu kapsamda Gürpınar İlçe Jandarma Komutanlığı ve Komando Tabur Komutanlığında çalışan personeller ile güvenlik korucularına Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünde görev yapan uzman personel tarafından “Evlilik Öncesi ve Erken Yaşta Evlilik” konularında seminer verildi.