Jandarma personeline seminer

Dr. Zihni Meray tarafından ‘10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü' kapsamında Van İl Jandarma Komutanlığı personeline bir seminer verildi.

Van İl Jandarma Komutanlığının konferans salonunda düzenlenen seminerde konuşan Doç. Dr. Zihni Meray, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü'nün kısa bir tarihçesi anlatarak konuşmasına başladı. Jandarma personeline insanların öncelikle insan olarak sahip oldukları kanuni haklarının yanı sıra toplum ahlakı açısından da önemli sayılan değerler kapsamında bilgiler veren Meray, yapılan işlerde vatandaşlarla ikili ilişkilerde nasıl davranılması gerektiği, bölgesel yaşantıda günlük hayat içerisindeki değerlerin neler olduğu ve nelere dikkat edilmesi gerektiği, bireysel ve toplumsal sosyal ilişkilerin nasıl olması gerektiği hakkında konuştu. Meray, insan merkezli anlayışa sahip kolluk kuvvetlerinin nasıl olundukları ve bu anlayışı geliştirerek nasıl daha ileriye taşınabilir konularında ulusal ve uluslararası kanunlar ve toplumsal ahlak kuralları çerçevesinde detaylı bilgiler verdi.

Seminerin ardından Doç. Dr. Zihni Meray'a Van İl Jandarma Komutanlığı tarafından teşekkür belgesi ve plaket takdim edildi.