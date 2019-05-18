Jandarma, PKK'ya ait çok sayıda mühimmat ele geçirdi

Van Valiliği tarafından yapılan açıklamada, “Van İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen istihbari çalışmalar neticesinde, Başkale ilçesine bağlı Tahıl Mahallesi kırsalında, PKK/KCK terör örgütü mensupları tarafından, önümüzdeki dönem metropollerde gerçekleştirilecek terör eylemlerinde kullanılmak üzere; araziye gömülü vaziyette silah, mühimmat ve el yapımı patlayıcı saklandığı duyumu alınmıştır. Bu maksatla, 17 Mayıs 2019 tarihinde icra edilen Şehit Jandarma Çavuş Özcan CANİK Operasyonu sonucunda; 7 kilo C-4 patlayıcı, 34 adet el bombası, 1 adet Kannas keskin nişancı tüfeği, 1 adet BKC makinalı tüfek, 2 adet AK-47 piyade tüfeği, 1 adet Uzi makinalı tabanca, 1 adet işaret tabancası, bin 775 adet BKC makinalı tüfek fişeği, 157 adet AK-47 piyade tüfeği fişeği, 2 adet işaret fişeği, 12 adet roketatar mühimmatı (antitank), 3 adet roketatar mühimmatı (antipersonel), 43 adet roketatar sevk fişeği, 4 adet el bombası fünyesi, 1 adet patlatılmaya hazır, amonyumnitrat ve tüp kullanılarak hazırlanmış el yapımı patlayıcı, 1 adet el yapımı patlayıcılarda kullanılan, kablo düzenekli 6'lı pil bloğu, 2 adet Kannas keskin nişancı tüfeği şarjörü, 29 adet AK-47 piyade tüfeği şarjörü, 2 adet Uzi makinalı tabanca şarjörü, 5 adet AK-47 piyade tüfeği kütüklüğü, 8 adet tüp, 120 litre benzin, 1 adet jeneratör, 15 metre kablo, 1 adet demlik ele geçirilmiştir. Bölgemizde halkımızın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik operasyonlar, yine halkımızın desteğiyle daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam edecektir” denildi.