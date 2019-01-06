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Jandarma Sarıkamış şehitlerini Van Gölü'nde andı

Van İl Jandarma Komutanlığı Sualtı Timi, Van Gölü’nde düzenlenen dalışla Sarıkamış şehitlerini andı.

Van İl Jandarma Komutanlığı Sualtı Timi, Van Gölü'nde düzenlenen dalışla Sarıkamış şehitlerini andı.


Enver Paşa komutasında 104 yıl önce düzenlenen Sarıkamış Harekatı sırasında donarak şehit düşen binlerce Mehmetçik, yurdun dört bir yanında olduğu gibi Van'da da anıldı. Van İl Jandarma Komutanlığına bağlı Sualtı Timi, Van Gölü'nde gerçekleştirdikleri dalışla Sarıkamış şehitlerini andı. Şehitler anısına Van Gölü'nün soğuk sularında pankart açan Sualtı Timi, Sarıkamış Şehitliği'nde omuz omuza yatan kahramanları andı.

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