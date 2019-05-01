Jandarma ve AFAD'ın 25 günlük çalışması sonuç verdi

Van'ın Çaldıran ilçesine bağlı Kalkandelen Mahallesi'nde 7 Nisan günü kaybolan ve bir daha haber alınamayan Ömer Topgaç'ın cenazesi, jandarma ve Van İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerinin 30 kilometrede 25 gün boyunca yaptığı çalışma sonucu bulundu.

7 Nisan 2019 pazar günü sabah saatlerinde ava gitmek için evden ayrılarak Kaz Gölü bölgesine giden ve akşam eve dönmeyen Topgaç'ın ailesi ve yakınları, durumu Çaldıran İlçe Jandarma Komutanlığına bildirdi. Haber alınmasıyla Van İl Jandarma Komutanlığına bağlı Arama Kurtarma ve Su Altı Timi, Çaldıran İlçe Jandarma Komutanlığı, Van İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri ve 3 eğitilmiş detektör köpekle arama tarama çalışmaları başlatıldı. Dalgıçlar su altında santim santim arama tarama yaparak Ömer Topgaç'ı bulmaya çalıştı.

Arama çalışmaları devam ederken Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığından (JÖAK) konusunda uzman personelden oluşan ve Türkiye genelinde birçok arama kurtarma faaliyetine katılmış bir Sualtı Arama ve Kurtarma Ekibi de kaybolan Ömer Topgaç'ı arama faaliyetlerine destek vermek üzere Jandarma Genel Komutanlığı tarafından Van'a gönderildi. Görevlendirilen ekipler, 25 gün boyunca su sıcaklığının eksi 2 ile 3 derece olduğu bir ortamda kaybolan şahsı arama çalışmalarını kesintisiz sürdürdü. Ekipler tarafından Van Gölü'ne kadar olan 30 kilometrelik mesafe hem karadan hem de dereden didik didik arandı.

Tüm imkanların seferber edildiği arama çalışmaları, 25'inci günde sonuç verdi. Kaybolan Ömer Topgaç'ın cansız bedenine ekipler tarafından ulaşıldı. Yapılacak otopsinin ardından Ömer Topgaç'ın naaşının ailesine teslim edileceği bildirildi.