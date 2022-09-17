Jandarmadan 122 ekip ve bin 35 personelle okul çevrelerinde denetim

Van İl Jandarma Komutanlığınca 2022-2023 eğitim öğretim yılının başlaması sebebiyle okul çağındaki çocuk ve gençleri başta uyuşturucu maddeler olmak üzere, terör nitelikli oluşumlar ile narkotik ve asayiş suçlarından korumak, çocukların suça sürüklenmesini ve suç mağduru olmasını engellemek, zararlı alışkanlıklardan ve tehlikeli maddelerden korumak, gelişim ve eğitimlerini güvenli bir ortamda sürdürmelerini sağlamak maksadıyla 12-16 Eylül 2022 tarihleri arasında çocuk ve gençlerin korunmasına yönelik okul çevrelerinde denetimler icra edildi. 122 ekip ve bin 35 personelin katılımıyla okul çevrelerinde yapılan uygulama sırasında; 49 park-bahçe, 58 kahvehane, 29 büfe, 2 internet salonu olmak üzere toplam 138 umuma açık yer ve bin 567 araç denetlendi. Uygulama çerçevesinde 11 bin 589 şahıs da kontrol edildi.