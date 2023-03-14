Jandarmadan 450 öğrenciye eğitim

Van İl Jandarma Komutanlığı timlerince, Muradiye ilçesindeki Akbulak Borsa İstanbul Yatılı Bölge Ortaokulundaki 450 öğrenciye ‘Jandarma Meslek Tanıtımı ve Trafik Güvenliği' eğitimi verildi.

Van İl Jandarma Komutanlığı trafik görevlileri tarafından emniyet kemeri ve kask kullanımının öneminin yanı sıra öğrencilerde trafik bilinci oluşturmak için temel trafik kuralları anlatılarak, karşıdan karşıya güvenli geçiş, yaya geçidi, alt ve üst geçitlerin kullanılması, gece trafikte yayaların güvenli seyretmesi, trafik işaret ve levhaları, otobüs ve okul servislerine binme, inme kuralları, bisiklet kullanma ve trafik güvenliği hakkında detaylı bilgi verildi.

Van İl Jandarma Komutanlığınca çocuk eğitim süreçlerinin güvenliğine ilişkin koruyucu ve önleyici tedbirlerin artırılması, çocuk ve gençlerin korunmasına yönelik faaliyetlerin devam edeceği bildirildi.